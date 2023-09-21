Москва, 21 сентября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ходе выступления на Генассамблее ООН 20 сентября позволил себе резкие высказывания в отношении российского лидера Владимира Путина, пишет Die Welt.

Michael Kappeler/Global Look Press Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Так, Шольц затронул тему Украины и обвинил во всех бедах киевского режима Россию и лично президента РФ.

«Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всём мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — заявил Шольц.

Он также призвал Москву вывести войска. При этом, как пишет Bild, выступал Шольц практически перед пустым залом. Как отметил в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, это может свидетельствовать о том, что ООН не интересны позиции Германии и сам канцлер.

Ранее президент США Джо Байден попытался оскорбить Путина, назвав его «диктатором». В Кремле, комментируя недипломатичные заявления самого возрастного президента США, отметили, что президент России не будет опускаться до уровня Байдена и не станет оскорбительно выражаться в адрес коллег.

Российские власти ранее не раз отмечали, что причины начала спецоперации по защите Донбасса сформировались не за один день. Запад на протяжении длительного времени закрывал глаза на преступления Киева против мирного русскоязычного населения, отказывал России в гарантиях безопасности, поддерживал неконституционный госпереворот в 2014 году и делал всё, чтобы втянуть Киев в НАТО.

В день начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа.

В июле этого года экс-разведчик ВС США Скотт Риттер напомнил согражданам, что Путин был вынужден нанести превентивный удар по агрессору, раскрыв план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток. О риске истребления русского населения заявил на ГА ООН и глава МИД России Сергей Лавров 20 сентября. В ответ на новые требования стран Запада вывести войска и позволить Украине вернуться к границам 1991 года, он указал, что никого из западных политиков не интересуют последствия, а ведь Киев на официальном уровне, многократно озвучивал угрозы истребления граждан, юридического или физического.