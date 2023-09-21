Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Конгресс объединил более 100 учёных со всей России. Мероприятие прошло на базе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и завершилось защитой проектов решений по актуальным для Камчатского края вопросам.

Пресс-служба правительства Камчатского края

Организаторы подчеркнули, что главная цель мероприятия — поддержка и развитие молодых учёных, и они гордятся тем, что смогли создать такую многоплановую платформу по обмену опытом и знаниями.

Эксперты пяти проектных групп работали над такими задачами региона, как оперативное прогнозирование последствий землетрясений, запуск мегаустановки на Авачинском вулкане, контроль баланса климатически активных веществ и внедрение современных высокотехнологичных методов прогнозирования цунами. Участники конгресса предложили решения и протестировали оборудование, которое будет установлено на вулканах для сбора информации. Создание системы мониторинга извержений станет прорывным и инновационным мегапроектом, который будет базироваться полностью на отечественной компонентной базе.

«Я хочу, в первую очередь, поблагодарить участников за вклад в интеллектуальную проработку тем. За ваше неравнодушие и за то, что вы благодаря своему профессионализму и энергии делаете серьезные шаги», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Теперь наша задача — помочь каждой идее осуществиться на практике. Очень рад, что второй раз мероприятие-спутник проводится на Камчатке. Итогом этого мероприятия является практически готовая дорожная карта для реализации», — добавил Владимир Солодов.

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга совместно с Камчатским филиалом Единой геофизической службы РАН развернул для молодых исследователей научно-образовательный лагерь. Там студенты и аспиранты узнали больше о вулканической и региональной сейсмичности, вместе с наставниками посетили сейсмические станции в районе Авачинского вулкана, узнали об особенностях производства полевых работ в условиях высокогорья, в вулканических районах Камчатки. Также они приняли участие в монтаже и наладке оборудования, обустройстве и ремонте наблюдательных пунктов.

Кроме того, в рамках конгресса прошли и лекции, семинары, дискуссии и мастер-классы. Участники поделились своими научными исследованиями, обсудили важные вопросы и предложили новые пути развития в данной сфере, а также побывали на камчатских вулканах.