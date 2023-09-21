Москва, 21 сентября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Москве дорожные камеры начали фиксировать непристёгнутых пассажиров в автомобилях. В случае нарушения собственник машины получит штраф в размере одной тысячи рублей, сообщили 21 сентября в Дептрансе.

ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев AKR 6990

«Ездить на пассажирском сиденье с непристегнутым ремнём безопасности нельзя. Теперь это нарушение фиксируют камеры», — говорится в сообщении.

Глава департамента Максим Ликсутов рассказал, что в Москве около 500 камер с искусственным интеллектом могут выявлять на дороге непристегнутых водителей автомобилей. Ещё 206 камер смогут отслеживать, чтобы пассажиры в машине оставались пристегнутыми во время движения транспортного средства. Он пояснил, что соблюдение этого правила сохранит жизнь. При этом любые сомнения при нарушении правила будут трактоваться в пользу собственника транспорта, добавил Ликсутов.

Президент России Владимир Путин в мае 2023 года подписал закон, регулирующий порядок размещения стационарных камер видео− и фотофиксации на дорогах. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Согласно документу, камеры наблюдения разрешено устанавливать на участках дорог, где для общественного транспорта выделили отдельную полосу, в аварийноопасных местах, а также в местах, где за год произошло четыре и более ДТП.

В марте россиян спросили, как они относятся к установке на дорогах видеокамер, фиксирующих нарушения. Согласно опросу, 56% респондентов назвали это справедливым, а 58% сказали, что такие камеры помогают снизить количество аварий.