Каир, 21 сентября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Египетские власти не смогли договориться с Россией о цене на пшеницу и решили покупать её в Европе, сообщило 20 сентября агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам знакомых с ситуацией источников, Египет решил импортировать 480 тысяч тонн пшеницы из Болгарии и Франции, потому что Москва якобы отказалась продавать зерно по предложенным Каиром ценам.

Как сообщил министр снабжения Египта Али Эль-Мосилхи, главное управление снабжения согласилось приобрести в России 480 тысяч тонн пшеницы по цене $270 за тонну, с учётом фрахта. Переговоры об этом состоялись в начале месяца.

Эта цена, отмечает агентство, ниже неофициальной минимальной цены, которую установила Россия.

Через несколько дней после переговоров Египет заявил, что зернотрейдер Solaris получит возможность поставлять в страну зерно любого происхождения.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа стало известно о контракте на приобретение Египтом в России 235 тысяч тонн пшеницы. Первую часть груза массой 275 тысяч тонн планировалось поставить во второй половине сентября, вторую, массой 60 тысяч тонн — в первой половине октября.

В министерстве снабжения Египта 20 августа заявили, что Каир купил бы ещё партию пшеницы у России для переправки её соседним государствам. Для этого необходим логистический распределительный центр в зоне Суэцкого канала, заявили в египетском ведомстве, и его должна организовать Россия.