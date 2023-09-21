Львов, Украина, 21 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Во Львовской области после прогремевших взрывов повреждения получили несколько объектов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что взрыв произошёл около 6:25 21 сентября в городе Дрогобыче. Всего, по его словам, зафиксировали три прилёта, два из которых ― по промышленному объекту.

«Загорелся цех, разрушено трёхэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов», — написал он в Telegram-канале.

Козицкий добавил, что информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал сначала в Днепропетровской области в 03:52 мск, затем режим воздушной тревоги распространился на другие регионы, и в 05:49 мск онлайн-ресурс подтвердил, что сигнал тревоги звучит на всей территории страны.

О серии взрывов в Киеве и работе систем противовоздушной обороны сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, взрывы прогремели в нескольких районах города ― Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах. После взрывов в Святошинском районе наблюдались перебои с электро — и водоснабжением.

Местные власти также сообщили о взрывах в Киевской, Черкасской областях, Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком. Кроме того, о взрывах в Харькове заявил глава украинского МВД Игорь Клименко.