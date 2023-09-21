Киев, 21 сентября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В Киеве произошла серия взрывов. Об этом 21 сентября сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в городе. Работает ПВО, оставайтесь в укрытиях», ― написал мэр в Telegram-канале.

Он уточнил, что взрывы прогремели в нескольких районах города ― Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах. После взрывов в Святошинском районе наблюдались перебои с электро — и водоснабжением.

По его словам, в результате есть повреждения. Так, в Дарницком районе вспыхнул пожар на станции техобслуживания. По данным киевской городской военной администрации, также взрывы прогремели в Деснянском районе.

Украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской области. Кроме того, о взрывах в Харькове заявил глава украинского МВД Игорь Клименко.

Минобороны России официально не информировало о нанесении ударов по территории Украины 21 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал сначала в Днепропетровской области в 03:52 мск, затем режим воздушной тревоги распространился на другие регионы, и в 05:49 мск онлайн-ресурс подтвердил, что сигнал тревоги звучит на всей территории страны.

Несколькими днями ранее серия взрывов прогремела во Львове. По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в регионе 19 сентября объявили воздушную тревогу. Глава областной военной администрации Максим Козицкий потребовал соблюдать информационную тишину и напомнил о недопустимости съёмок.