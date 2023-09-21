Азербайджан, 21 сентября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Азербайджане стартовали переговоры с делегацией армян Нагорного Карабаха, сообщил 21 сентября Sputnik.

Кадр из видео

На переговоры в город Евлах представители армянских жителей Нагорного Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев.

Армянская делегация — это Давид Мелкумян и Арег Авагян. Азербайджанскую делегацию возглавил Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Нагорного Карабаха.

Встреча уже началась.

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Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября, через сутки после начала азербайджанским минобороны «антитеррористического мероприятия» в Нагорном Карабахе, которое вызвало новое обострение отношений Баку и Армении, сторонам конфликта удалось прийти к соглашению.

Согласно договорённости, с полудня по московскому времени 20 сентября (13:00 — по местному) руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона тяжёлую военную технику, оружие и армянских военных. С начала действия договорённости действует режим прекращения огня.

Важную роль в этом процессе играют российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе согласно трёхсторонней договорённости от 9 ноября 2020 года. Первоначально они выполняли функцию сохранения перемирия.

После того как премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале октября прошлого года на саммите «Европейское политическое сообщество» в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, статус российских миротворцев оказался менее определённым.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс в Нагорном Карабахе и вокруг него внутренним делом Азербайджана.

По мнению политолога Владимира Шаповалова, которое тот высказал в беседе с ИА Регнум, Пашинян, вероятно, и дальше будет следовать западным интересам.