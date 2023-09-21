Делегация армян Карабаха прибыла на переговоры с представителями Баку
Переговоры армян Карабаха с представителями Азербайджана начались в Евлахе
Азербайджан, 21 сентября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Азербайджане стартовали переговоры с делегацией армян Нагорного Карабаха, сообщил 21 сентября Sputnik.
На переговоры в город Евлах представители армянских жителей Нагорного Карабаха прибыли в сопровождении российских миротворцев.
Армянская делегация — это Давид Мелкумян и Арег Авагян. Азербайджанскую делегацию возглавил Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Нагорного Карабаха.
Встреча уже началась.
Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября, через сутки после начала азербайджанским минобороны «антитеррористического мероприятия» в Нагорном Карабахе, которое вызвало новое обострение отношений Баку и Армении, сторонам конфликта удалось прийти к соглашению.
Согласно договорённости, с полудня по московскому времени 20 сентября (13:00 — по местному) руководство Нагорного Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона тяжёлую военную технику, оружие и армянских военных. С начала действия договорённости действует режим прекращения огня.
Важную роль в этом процессе играют российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе согласно трёхсторонней договорённости от 9 ноября 2020 года. Первоначально они выполняли функцию сохранения перемирия.
После того как премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале октября прошлого года на саммите «Европейское политическое сообщество» в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, статус российских миротворцев оказался менее определённым.
Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс в Нагорном Карабахе и вокруг него внутренним делом Азербайджана.
По мнению политолога Владимира Шаповалова, которое тот высказал в беседе с ИА Регнум, Пашинян, вероятно, и дальше будет следовать западным интересам.