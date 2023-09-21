Симферополь, 21 сентября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Интернет-ресурсы Крыма подверглись крупной кибератаке, написал 21 сентября советник главы региона по информполитике Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«На крымские интернет-ресурсы ведётся масштабная кибератака», — написал Крючков, добавив, что перебои могут возникать при работе сайтов СМИ и госструктур.

Он принёс инетренет-пользователям извинения за неудобства.

Ранее Крючков сообщил в Telegram-канале о вбросах и фейках на региональных интернет-ресурсах и призвал доверять исключительно официальным каналам.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в МИД после выборов (8 –10 сентября), которые прошли в России в единый день голосования, заявили, что иностранные хакеры осуществили 175 тысяч кибератак.

Так, по словам посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича, атаки осуществили хакеры из стран стран-союзников США. Он назвал причиной такой активности попытку недружественных стран помешать успехам российского руководства.