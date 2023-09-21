Москва, 21 сентября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Для защиты внутреннего рынка и сдерживания цен на товары для россиян власти рассматривают возможность введения временного механизма расчёта экспортных пошлин на широкий круг товаров с увязкой к курсу рубля. Об этом сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM

Такую меру, временно ввести которую планируется с 1 октября, предложили на фоне роста прибылей поставщиков из-за снижения курса рубля к доллару. Источники издания уточнили, что ставка сбора будет гибкой и может составить от 4 до 7% в зависимости от курса российской валюты. При этом если стоимость доллара составит 80 рублей и ниже, ставка обнулится.

Отмечается, что предлагаемая шкала позволит экспортёрам продолжать работать со сверхприбылью при текущем курсе.

Из-под действия пошлин предлагается вывести чувствительную номенклатуру товаров — например, чай, кофе, фармацевтическую продукцию, а также товары «высоких переделов», в частности продукцию микроэлектроники или станкостроения, готовую продукцию металлургии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов назвал такие регуляторные меры вынужденными.

«Мера не коснётся российских производителей товаров массового спроса, которые сейчас активно выходят на новые экспортные рынки», — подчеркнул парламентарий.

Он уточнил, что речь идёт об одежде, косметике, игрушках, электронике — о том, чем торгует малый и средний бизнес.

Первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин считает, что предлагаемые властями меры регулирования экспорта — логичные в условиях высокой волатильности курса, вызванной внешними ограничениями. По его словам, переориентация даже небольшой части товаров на внутренний рынок может оказать давление на цены.

Как сообщало ИА Регнум, Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 году — 91,1 рубля, в 2026 году — 92,3 рубля. В ведомстве ожидают, что курс к ноябрю — декабрю 2023 года составит 94 рубля за доллар, со снижением до 90 рублей в середине 2024 года.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля по отношению к американскому доллару несправедливо занижен. В числе причин он назвал рост доли импорта и отток капитала из РФ.

При этом эксперты фонда «Росконгресс» считают, что доллар во втором квартале 2024 года может подорожать до 110 рублей.

Аналитики отметили, что такое изменение курса возможно в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России, отсутствия изменений в валютном контроле, а также при серьёзном росте цены на нефть.