Владивосток, 21 сентября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. В Приморье специалисты обнаружили кишечную палочку в экспортной партии красной икры весом более 22 тонн, привезённой из Карагинского района Камчатского края. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«В ходе лабораторных испытаний специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Отметим, такая продукция подлежит утилизации», — говорится в сообщении.

Специалисты исследовали продукцию на 32 показателя — радионуклиды, токсичные элементы, микробиологические показатели и другие нормативы. Обнаруженные нарушения не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

В ведомстве добавили, что возможной причиной нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства, хранения или нарушение условий транспортировки.

Информацию об опасной икре занесли в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста».

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября петербургское управление Роспотребнадзора сообщило, что 34 человека обратились за медицинской помощью после покупки готовой еды компании Greenbox с доставкой на дом через сервис «Самокат». Специалисты ведомства провели проверку производственных помещений изготовителя еды и нашли там грубые нарушения. В частности, компания нарушила условия хранения и реализации продукции.

По состоянию на 10 сентября количество пострадавших увеличилось до 171 человека. В больницах находились 99 человек. У большинства из них обнаружили кишечную палочку, у восьми — сальмонеллу.

В августе специалисты Роскачества обнаружили сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки, в фарше нескольких российских марок. Продукцию проверяли по 86 показателям. По результатам проверки сальмонеллу, листерии и другие бактерии обнаружили в продукции 16 из 18 торговых наименований.