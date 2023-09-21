Москва, 21 сентября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Московская компания «Технорэд» разработала программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства. Внедрение такого ПО позволит увеличить производительность и эффективность работы промышленных роботов, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Технорэд»

«Укрепление технологического суверенитета в области программного обеспечения — один из ключевых факторов развития отечественной промышленности и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Оно позволяет снизить зависимость предприятий от иностранных разработчиков и обеспечить безопасность критических информационных систем», — пояснил Овчинский. «Так, столичный производитель роботизированных систем «Технорэд» создал программное обеспечение для собственных продуктов. Оно позволит подключаться к большему числу станков и ускорять процесс переключения систем с одной задачи на другую — теперь это будет занимать несколько минут», — сообщил он.

Такие функции упрощают и ускоряют процесс программирования, что в итоге сокращает срок окупаемости проекта и делает роботизацию доступной. Продукт уже включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. До разработки собственного ПО компания использовала китайский аналог.

Предприятие «Технорэд» было основано в 2019 году. Компания специализируется на разработке и производстве роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.