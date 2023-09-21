Ханчжоу, Китай, 21 сентября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. С визитом в КНР прибыл утром 21 сентября президент Сирии Башар Асад, сообщило Центральное телевидение Китая.

kremlin.ru Башар Асад

Самолёт Air China совершил посадку в порту города Ханчжоу в провинции Чжэцзян. 22–23 сентября состоятся встречи Асада с руководством Китая, в частности — с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, Асад побывает на открытии спортивного мероприятия — XIX Азиатских игр в Ханчжоу.

Главы государств будут обсуждать двустороннее сотрудничество, в частности — помощь Пекина в восстановлении пострадавших во время боевых действий территорий Сирии.

О запланированном визите Асада в Китай ранее сообщила Хуа Чуньин — официальный представитель китайского МИД.

Предыдущее посещение Асадом Китая состоялось 19 лет назад — в 2004 году. В ходе этого визита Асад встретился с Ху Цзиньтао — тогдашним председателем КНР.