Москва, 21 сентября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. В каждым годом военные учения, проводимые НАТО, носят всё более провокационный и агрессивный характер, причём намерено проводятся в основном вблизи российских границ. Об этом 21 сентября заявили в Министерстве иностранных дел.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

В ведомстве указали, что раньше в легендах таких манёвров альянса речь шла о некоем воображаемом противнике на востоке.

«Теперь натовцы не скрывают — они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — отметили в беседе с РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД подчеркнули, что речь уже идёт о реалистичных сценариях применения натовских сил.

«Учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, по имеющимся данным, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран. Планируется задействовать более 40 тысяч военнослужащих», — напомнили в министерстве.

В рамках учений в Европу перебросят американские соединения и технику.

Как сообщало ИА Регнум, проведение Североатлантическим альянсом в 2024 году крупнейших после холодной войны учений 16 сентября на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло анонсировал глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

В манёврах Steadfast Defender («Стойкий защитник») в Германии, Польше и странах Прибалтики задействуют рекордное количество войск ― более 40 тыс. человек. По словам главы военного комитета, альянс «ожидает новая эра коллективной обороны».

О планах НАТО провести крупномасштабные учения ранее сообщала газета Financial Times. Ожидается участие 41 тысячи военнослужащих, от 500 до 700 единиц авиации и более полусотни военных кораблей. В учениях примут участие контингенты из 32 государств, включая (впервые) Финляндию и Швецию, чья заявка на вступление в альянс пока не ратифицирована.

По официальному сценарию, НАТО будет отрабатывать «отражение российского вторжения» в одно из государств — членов альянса. При планировании операций учтут реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев ведения боевых действий.

Военный эксперт, офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский в комментарии ИА Регнум предположил, какую именно ситуацию попытаются смоделировать натовцы. По его словам, условное «вторжение» произойдёт на территории Польши. Сначала системы HIMARS уничтожают тылы наступающего условного противника, затем бронированный кулак из танков Abrams и K2 «вторгнется» на территорию противника и довершает его «разгром».

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал запланированные Североатлантическим альянсом учения подготовкой военных действий против России. Дипломат отметил, что манёвры НАТО предусматривают наступательные фазы. Таком образом альянс делает очередной шаг в сторону дестабилизации обстановки на севере Европы.