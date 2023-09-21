Черкассы, Украина, 21 сентября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Объект социальной инфраструктуры повреждён в результате работы ПВО в украинском городе Черкассы. Об этом 21 сентября сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Черкассы… Ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры», — написал Табурец и уточнил, что спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена утром 21 сентября на всей территории Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе утром 21 сентября. Он уточнил, что взрывы прогремели в Дарницком, Голосеевском, Шевченковском районах. Ряд микрорайонов Святошинского оказался без света и воды. В Дарницком районе вспыхнул пожар на станции техобслуживания, а в Шевченковском повреждение получил газопровод.