Румыния, 21 сентября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и пять получили ранения в результате взрыва газопровода возле посёлка Кэлимэнешть (уезд Вранча, Румыния), сообщило 21 сентября Радио Румынии.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал представитель управления по чрезвычайным ситуациям Вранчи Флорин Олару, на строящейся автостраде напротив Кэлимэнешти в половине второго ночи прогремел взрыв. На место ЧП прибыли пожарные.

«В результате происшествия пять человек получили ранения, найдены четыре обгоревших трупа», — сообщил Олару.

С огнём пожарные боролись на протяжении трёх часов.

Как выяснилось, во время дорожных работ строители повредили газопровод, задев его ковшом экскаватора. В итоге произошёл взрыв газовоздушной смеси.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в Саратове в районе посёлка Красный Октябрь произошла разгерметизация газопровода. Вспыхнул пожар на площади два гектара в поле.

Открытое горение вскоре ликвидировали.