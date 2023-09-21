При взрыве газопровода в Румынии погибли четверо рабочих
Румыния, 21 сентября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и пять получили ранения в результате взрыва газопровода возле посёлка Кэлимэнешть (уезд Вранча, Румыния), сообщило 21 сентября Радио Румынии.
Как рассказал представитель управления по чрезвычайным ситуациям Вранчи Флорин Олару, на строящейся автостраде напротив Кэлимэнешти в половине второго ночи прогремел взрыв. На место ЧП прибыли пожарные.
«В результате происшествия пять человек получили ранения, найдены четыре обгоревших трупа», — сообщил Олару.
С огнём пожарные боролись на протяжении трёх часов.
Как выяснилось, во время дорожных работ строители повредили газопровод, задев его ковшом экскаватора. В итоге произошёл взрыв газовоздушной смеси.
Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября в Саратове в районе посёлка Красный Октябрь произошла разгерметизация газопровода. Вспыхнул пожар на площади два гектара в поле.
Открытое горение вскоре ликвидировали.