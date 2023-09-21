Благовещенск, 21 сентября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы России задержали в Амурской области иностранных граждан, которые хотели вывезти с российской территории золото на сумму 18 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

ПУ ФСБ России по Амурской области

По информации ведомства, злоумышленники хотели выдать золотые изделия за декоративные подвески. Вес всего золота составил более трёх килограммов.

По факту происшествия идёт доследственная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года в Тюмени перекрыли канал контрабанды драгоценных камней и золота после того, как сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, пытавшихся вывезти в Узбекистан ювелирные изделия на сумму более 13,8 млн рублей.

Их схватили в момент прохождения таможенного контроля перед посадкой на авиарейс. Преступники пытались переправить за рубеж изделия из золота, бриллиантов, сапфиров, изумрудов и другие драгоценных камней.

В июне 2023 года в Грозном задержали гражданку РФ, планировавшую вылететь в Стамбул с багажом, в котором находились золотые слитки. Она пыталась выдать эти изделия за шоколад. Кроме того, в кармане куртки задержанной нашли два бриллианта в два карата.