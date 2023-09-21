Луганск, 21 сентября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытается создать две ударные группы на купянском направлении в районе Петропавловки. Об этом 21 сентября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ashley Chan/Global Look Press

По его словам, на это указывает количество личного состава ВСУ, а также вооружения и военной техники. Военный эксперт указал, что в настоящее время в районе Кучеровки и Подолов в Харьковской области идёт наращивание сил и средств украинской армии.

«Вероятнее всего замыслом украинского командования является создание ударных групп, которые в случае поступления боевого распоряжения возьмут в полукольцо наши подразделения в районе Петропавловки», ― написал Марочко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что эти подразделения могут создавать угрозу российским силам по флангам.

Как сообщало ИА Регнум, Марочко 20 сентября сообщил, что потери среди личного состава Вооружённых сил Украины на купянском направлении значительно возросли. По его словам, за истекшие сутки в госпиталях Харькова отметили резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов. Большая часть из них с позиций, находящихся южнее Купянска. Предположительно, это последствия ракетно-бомбовых ударов ВКС России, добавил подполковник.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 20 сентября сообщил, что за сутки ВСУ потеряли на купянском направлении свыше 65 военнослужащих, а также ЗРК M1097 Avenger, гаубицу Paladin и две американские артиллерийские установки M777.

Кроме того, 21 сентября на этом направлении Вооружённые силы России уничтожили пункт боепитания 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. В результате ударов авиации и артиллерии потери понесли 14-я и 32-я механизированная, 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ.