Москва, 21 сентября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. В графике главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова не значатся контакты с представителями Соединённых Штатов Америки на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом в четверг, 21 сентября, заявила представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Нет, у нас в графике нет никаких контактов [с американской стороной — ред.]», — сказала Захарова, добавив, что в графике Лаврова также нет контактов с представителями Великобритании и других стран Североатлантического альянса.

«У нас контакты со странами Азии, Африки, Латинской Америки, с дружественными странами», — заключила официальный представитель МИД России.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк во вторник, 19 сентября, для участия в сессии ГА ООН. Неделя высокого уровня продлится до 25 сентября, Лавров запланировал на полях сессии около 20 двусторонних встреч.

18 сентября президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. Также в неё вошли замглавы ведомства Сергей Вершилин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.