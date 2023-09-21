Балашиха, Московская область, 21 сентября, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Спасатели завершили поисковые работы и разбор завалов на месте взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе в Подмосковье, где произошёл взрыв газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

«Поисковые работы и разбор завалов в Балашихе завершены», — отметили в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что происшествие унесло жизни семи человек, ещё 20 — пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, газ взорвался в девятиэтажном жилом доме в Балашихе 20 сентября. В результате случившегося обрушились плиты на третьем и четвертом этажах здания. Спустя некоторое время произошёл ещё ряд обрушений.

Спасатели эвакуировали из дома 170 человек, включая 50 детей. После взрыва следователи провели обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих пострадавший дом.

Власти Московской области пообещали выплатить по 1 млн рублей семьям погибших при инциденте, а также предоставить материальную помощь всем пострадавшим.

Журналисты представили данные, согласно которым службы технического надзора пришли к выводу, что причиной происшествия в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир.