Мелитополь, 21 сентября, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Группа ударных беспилотников накрыла штурмовую группу Вооружённых сил Украины в зоне боевых действий в районе Работино Запорожской области. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении между сёлами Работино и Вербовое», — сказал Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в результате удара украинская штурмовая группа не смогла закрепиться, понесла существенные потери и была вынуждена отступить.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на регулярном брифинге сообщил, что Вооружённые силы РФ за сутки успешно отразили три атаки ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Также российские военные нанесли поражения украинским подразделениям в районе села Чаривного. В результате боевых действий ВСУ потеряли до 35 человек личного состава и восемь боевых бронированных машин.