Около пяти тысяч жителей Карабаха доставили в расположение миротворцев
Степанакерт, 21 сентября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Порядка пяти тысяч мирных жителей доставили в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов», — сообщил источник.
Отмечается, что всего в расположение миротворческого контингента было доставлено около пяти тысяч человек. Всем эвакуированным оказали и продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь, их обеспечивают питанием и местом для отдыха.
Ранее в Минобороны сообщали о 3154 эвакуированных, в числе которых 1428 — дети.
Как передавало ИА Регнум, 19 сентября Азербайджан объявил о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористических мероприятий». Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало вывести из Карабаха военных и распустить руководство непризнанной республики.
Позднее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает ситуацию в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана. Напомним, в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Нагорный Карабах теперь относится к территории азербайджанского государства.