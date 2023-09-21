Степанакерт, 21 сентября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Порядка пяти тысяч мирных жителей доставили в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов», — сообщил источник.

Отмечается, что всего в расположение миротворческого контингента было доставлено около пяти тысяч человек. Всем эвакуированным оказали и продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь, их обеспечивают питанием и местом для отдыха.

Ранее в Минобороны сообщали о 3154 эвакуированных, в числе которых 1428 — дети.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября Азербайджан объявил о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористических мероприятий». Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало вывести из Карабаха военных и распустить руководство непризнанной республики.

Позднее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает ситуацию в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана. Напомним, в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Нагорный Карабах теперь относится к территории азербайджанского государства.