Хабаровск, 21 сентября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении трёх жителей Хабаровского края, обвиняемых в попытке продать тушу амурского тигра, рассмотрит Индустриальный районный суд Хабаровска. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Putin.kremlin.ru Амурский тигр

Уточняется, что следствием был установлен факт незаконной транспортировки обвиняемыми на автомобиле из района имени Лазо в Хабаровск туши особо ценного краснокнижного животного — амурского тигра. Инцидент произошёл в марте текущего года, обвиняемые намеревались выручить за тигра 700 тысяч рублей.

Подозреваемые были задержаны на территории одного из гаражно-строительных комплексов, непосредственно при попытке продажи туши тигра. За продажу особо ценного дикого зверя, занесённого в Красную книгу, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителю Одессы грозит тюремный срок за кражу черепахи. Мужчина украл одну из красноухих черепах соседки, разбил панцирь животного молотком, сварил из черепахи суп и съел. Мужчину задержали и опросили, в краже черепахи он сознался. Отмечается, что теперь жителю Одессы грозит до восьми лет лишения свободы. О мотивах мужчины не сообщается.

Также сообщалось о гибели тигра по кличке Гектор, который получил травмы по вине человека в Челябинске, был спасён и содержался в центре «Утёс». На хищника упало дерево во время бури, он погиб на месте.