Луганск, 21 сентября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Жившие в Луганске до 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в настоящее время пытаются в массовом порядке продать свои квартиры в этом городе, а также в других населённых пунктах ЛНР, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По его словам, к сделкам привлекаются недобросовестные риелторы и нотариусы.

«Сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР», — сообщил источник в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась вопреки заявлениям Киева якобы о скором захвате всего этого российского региона украинскими войсками. Источник отметил, что в схемах по продаже квартир участвуют мошенники, которые подделывают документы и продают недвижимость, нарушая действующее законодательство.

По его словам, от действий злоумышленников страдают простые граждане, которым выдаются фальшивые документы. Источник добавил, что участившиеся попытки сотрудников ВСУ избавится от квартир связаны с тем, что украинские силовики понимают, что Украине не удастся получить контроль над указанными территориями.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля 2023 года полковник ЛНР Виталий Киселёв проинформировал, что сотрудники СБУ стали массово покидать подконтрольные Киеву территории Донбасса, в том числе Новодружевку, Константиновку, Краматорск и Славянск. Он предположил, что это было связано с выступлением президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

В середине декабря 2022 года Росгвардия объявила, что в доме полковника СБУ в Троицком районе ЛНР были найдены видеокамеры, жёсткие диски с личной и служебной информацией. Речь идёт о загородном доме гражданской жены украинского силовика. Жилище пустовало с февраля 2022 года.