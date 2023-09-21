Наступивший 575-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением Минобороны РФ о массовой атаке Крыма беспилотниками Вооруженных силы Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, в ночь на 21 сентября средствами противовоздушной обороны над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым были сбиты 19 украинских дронов самолётного типа. Ещё по одному — над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрыве в Дарницком районе города. По его словам, в некоторых микрорайонах нет света и воды. В украинской столице и Киевской области объявлена тревога.

На купянском направлении под Синьковкой после ударов авиации и артиллерии ВС РФ потери понесли 14-я и 32-я механизированная, 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ.

Только за предыдущие сутки потери украинской армии на данном направлении составили свыше 65 военнослужащих.

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