Купянск, Украина, 21 сентября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили пункт боепитания ВСУ под Синьковкой на купянском направлении. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На купянском направлении… уничтожен пункт боепитания 115-й механизированной бригады [Вооружённых сил Украины — ред.] в районе Синьковки», — приводит слова Зыбинского РИА Новости.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что в результате ударов авиации и артиллерии потери понесли 14-я и 32-я механизированная, 25-я воздушно-десантная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что за сутки ВСУ потеряли на купянском направлении свыше 65 военнослужащих, а также ЗРК M1097 Avenger, гаубицу Paladin и две американские артиллерийские установки M777.