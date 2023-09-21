Тегеран, 21 сентября, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Иран не отказывается от инспекций Международного агентства по атомной энергетики, однако если деятельность некоторых инспекторов будет подрывать доверие к МАГАТЭ, то они будут высланы из страны, заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси.

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«Иран не говорит совсем, что у нас не должно быть инспекций. Таким образом, у нас было очень хорошее сотрудничество с МАГАТЭ. Что касается лиц, которые могут предпринимать усилия, подрывающие уровень доверия… то мы нацеливаемся на этих конкретных лиц», — сказал Раиси, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что если недостаток доверия к некоторым инспекторам станет очевидным, то они будут выдворены с территории Ирана.

Ранее стало известно, что Тегеран может отказать в аккредитации инспекторам МАГАТЭ на основании статьи девятой Соглашения о гарантиях ДНЯО.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября МАГАТЭ сообщило о нарушении Ираном ограничительных мер, введённых в отношении его ядерной деятельности сделкой 2015 года. При этом, по данным Reuters, Иран с момента публикации предыдущего ядерного отчёта сократил запасы обогащённого урана на 949 кг.