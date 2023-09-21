Вашингтон, 21 сентября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины смогут вести боевые действия ещё примерно шесть недель, пока в зону специальной военной операции не придёт сезон непогоды, который принесёт с собой проблемы для украинской армии, написал обозреватель Джек Детч в статье для американского журнала Foreign Policy.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Он напомнил, что грядущие дожди приведут к распутице, из-за которой тяжелая техника не сможет нормально использоваться. Детч уточнил, что проблемы ждут такие виды американской военной техники, как танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Striker, ранее полученные Киевом от США.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября газета Politico привела слова высокопоставленного французского дипломата, который пожелал остаться анонимным. Он выразил мнение, что у Украины есть ещё не больше 45 дней, чтобы провести своё контрнаступление. По словам дипломата, дальше Киеву будет мешать погода, что является очевидной трудностью для ВСУ.

16 сентября немецкий военный эксперт Франц Штефан Гади предупредил, что в ближайшее время Вооружённые силы Украины завершат свои попытки провести контрнаступление. Он считает, что это произойдёт не из-за погоды, а по причине исчерпания кадровых резервов и запасов оружия украинских войск.

4 сентября президент России Владимир Путин назвал полным провалом наступательную операцию Украины. Во владивостоке 12 сентября российский лидер проинформировал, что украинская армия в ходе контрнаступления потеряла 71 тыс. человек.