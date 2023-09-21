Благовещенск, 21 сентября, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовых автомобилей в Амурской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 20 сентября, около 22:00 по местному времени (16:00 мск). На восьмом километре автодороги «Лена» в Сковородинском муниципальном округе столкнулись минивэн Toyota Lite Ace Noah и два грузовых автомобиля Volvo (грузовой самосвал и грузовой тягач).

По предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1978 года рождения, столкнулся с первым грузовиком Volvo, который ехал по полосе встречного движения, после чего минивэн отбросило в другой грузовой Volvo, который совершал поворот налево.

На месте аварии погибли шесть пассажиров автомобиля Toyota, его водитель госпитализирован. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ДТП с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Генерала Дорохова в Москве. На место дорожно-транспортного происшествия выехали оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется. В Дептрансе водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Также в Подмосковье на 161-м км трассы Р-22 «Каспий» произошла дорожная авария, в результате которой вспыхнул пожар, погиб человек, ещё один пострадал.