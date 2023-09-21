Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшее время совершить визит в России и на Украину, чтобы обсудить с властями обеих стран ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил журналистам 20 сентября после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Руководитель организации уточнил, что всё будет зависеть от конкретных обстоятельств. Гросси отметил, что он должен обсудить даты возможной поездки в Россию с Лавровым.

Глава МАГАТЭ также хочет провести встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Рафаэль Гросси заявил, что вокруг ситуации с безопасностью ЗАЭС наблюдается некоторое улучшение.

20 июля глава МАГАТЭ объявил, что эксперты его инспекторы провели дополнительную проверку на Запорожской АЭС и не обнаружили там ни тяжёлой военной техники, ни взрывчатых веществ.

10 августа власти Запорожской области объявили, что в регионе отработали все возможные варианты действий на случай атаки Вооружённых сил Украины на ЗАЭС. Отмечается, что вдоль береговой линии выстроили мощную трёхслойную линию обороны и заминировали все подходы к станции.