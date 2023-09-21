Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц на полях Генеральной Ассамблеи ООН провёл короткую, 30-минутную встречу с Владимиром Зеленским. Об этом 20 сентября сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

«Сегодня канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях ГА ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине», — сообщил представитель, слова которого приводит РИА Новости.

По итогам встречи Зеленский поблагодарил правительство ФРГ за военную помощь, в том числе за усиление противовоздушной обороны Украины. Кроме того, стороны обсудили прочие военные потребности ВСУ.

Хебештрайт добавил, что в ходе переговоров стороны призвали к возобновлению зернового соглашения под эгидой ООН, сообщили о начале переговоров по гарантиям безопасности Украины, а также Олаф Шольц анонсировал проведение в Берлине конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11 июня 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Олаф Шольц выступил на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН перед полупустым залом, так как многие слушатели покинули помещение ещё до начала речи канцлера. Немецкое издание Bild отметило, что речь Шольца не стоит считать проигнорированной международным сообществом, так как «зал по-настоящему полон» только тогда, когда выступает президент США.