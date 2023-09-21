Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Супруга главы Украины Елена Зеленская вероятно, получила травму во время визита в США. Об этом 20 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

President.gov.ua Елена Зеленская

Издание опубликовало фотографии первой леди Украины, которые были сделаны во время заседания Генассамблеи (ГА) ООН. В объектив попала правая рука Елены Зеленской с забинтованной верхней фалангой среднего пальца.

Уточняется, что кадры были сделаны на второй день визита супругов Зеленских в США, Елена в поездке сопровождала мужа. Как отмечает издание, в день приезда повязки на руке у супруги главы киевского режима не было.

При этом никаких комментариев от Елены Зеленской, либо от других официальных лиц по поводу возможной травмы первой леди Украины не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить главу Украины после его обвинений в адрес Польши. Французский политик подчеркнул, что с начала вооружённого конфликта Польша стала страной, оказавшей Украине наибольшую помощь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 сентября назвала цель поездки украинского главы в Нью-Йорк. По её словам, Зеленский направляется в США просить у Запада деньги и новое оружие.