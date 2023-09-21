Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Власти Белоруссии официально пригласили генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша лично посетить республику, чтобы изучить ситуацию с беженцами, заявил белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Глава МИД напомнил, что с начала специальной военной операции в страну с Украины прибыло около 120 тыс. украинских беженцев. Эта цифра составляет почти 1,5% населения Белоруссии.

Алейник отметил, что руководство республики своим специальным решением практически уравняло в правах с беженцев с белорусскими гражданами. Он также уточнил, что Минск самостоятельно оказывает помощь прибывшим, не наблюдая какого-либо содействия со стороны Запада.

Кроме того, министр подчеркнул, что вместо поддержки Белоруссия испытывает на себе давление незаконных западных санкций. Алейник добавил, что Минск открыт для конструктивного сотрудничества и готов встретить представителей ООН.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля 2022 года власти Белоруссии выступили против попыток Запада манипулировать Организацией Объединённых Наций. Кроме того, Минск заявил о своей заинтересованности сохранить ООН как площадку для диалога.

12 июня глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка рассказал, что украинские беженцы сталкиваются с негативной реакцией польского населения, поскольку большинство из переселенцев разговаривает на русском языке. По словам руководителя организация, из-за этого обстоятельства поляки стали хуже относиться к украинцам.