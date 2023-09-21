Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на прошедшей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поделил с ним мнением агентства о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Встреча состоялась на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду, 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Сейчас у меня состоялось обсуждение с министром иностранных дел Лавровым. Я изложил ему свою оценку относительно того, как мы видим эту ситуацию», — рассказал Гросси РИА Новости.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ заявил о своей уверенности и необходимости в продолжении взаимодействия с российской стороной для решения проблематики ЗАЭС. Гросси также добавил, что безопасность таких как ЗАЭС предприятий невозможно гарантировать, пока продолжается вооружённый конфликт.

Как передавало ИА Регнум, Рафаэль Гросси не смог дать прямой ответ, когда его спросили о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. Он напомнил, что МАГАТЭ не располагало соответствующим мандатом для политических оценок ситуации.