Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси не смог ответить на вопрос о том, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Мы не судьи… Мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты. Мы постараемся дать оценку на данный момент. До этого мы не смогли этого сделать», — сказал Гросси в беседе с журналистами 20 сентября.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что на текущей неделе рассчитывает встретиться с делегациями России и Украины для разрешения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Он уточнил, что соответствующие встречи пройдут на полях высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Гросси также отметил, что в МАГАТЭ видят определённое улучшение ситуации вокруг электростанции. По его словам, на данный момент нет каких-либо угроз безопасности и обстрелов территории ЗАЭС.