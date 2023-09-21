Париж, 21 сентября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к глобальной катастрофе, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Французский политик подчеркнул, что с начала вооружённого конфликта Польша стала страной, оказавшей Украине наибольшую помощь, а также приняла много украинских беженцев.

«Это ещё раз доказывает его безумный и до крайности своенравный характер», — заключил Филиппо.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша более не будет поставлять Украине оружие из-за потребности Варшавы в «современнейшем вооружении». Он подчеркнул, что Польше самой необходимо заниматься повышением обороноспособности.