Вашингтон, 21 сентября, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ходе своих попыток провести контрнаступление столкнулись с подготовленной обороной, аналогов которой в Европе не было со времен Второй мировой войны, говорится в статье Томаса Гиббонса-Неффа и Лорен Лезерби для американской газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Авторы публикации подчеркнули, что украинской армии не удалось продвинуться даже, несмотря на применении современного западного вооружения в боях против российских войск. Они также отмечают, что исход наступательной операции Украины остается неясным.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля журнал The Economist привёл слова отставного генерала австралийской армии Мика Райана, который заявил, что ВСУ в зоне спецоперации столкнулись с самыми опасными и смертоносными линиями обороны Вооружённых сил России. В статье также подчеркивается, что плотная сеть российской обороны представляет собой «смертельную комбинацию».

Авторы публикации считают, что подобные препятствия станут серьёзной проблемой даже для самых подготовленных войск НАТО. 22 августа полковник украинской армии в отставке Сергей Грабский выразил мнение, что Киеву не стоило начинать контрнаступление, поскольку военные возможности России значительно превышают силы киевского режима. Он назвал действия Украины в указанной ситуации бессмысленными.

4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. 20 сентября Владимир Зеленский признал, что у него нет уверенности в способности украинской армии добиться успеха в ходе контрнаступления до конца года.