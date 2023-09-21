Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Единственной проблемой России на данный момент является «страдания от изоляции», заявил в шутку глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом на полях Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Всё хорошо, только от изоляции страдаем», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА Новости 21 сентября. Отмечается, что собеседник Лаврова оценил шутку.

В Министерстве иностранных дел России добавили, что Лавров и Абу аль-Гейт подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Лавров в беседе с журналистами пошутил про визовые ограничения для журналистов на передвижение, напомнив, что категория виз США, которые получили представители прессы, сопровождающие его в поездке в Нью-Йорк, запрещают им отдаляться от площади Колумба на углу Центрального парка более чем на 40 километров.