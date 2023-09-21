Каир, 21 сентября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Храм древнегреческой богини Афродиты обнаружили под водой у побережья Египта учёные из египетско-французской археологической миссии. Об этом 20 сентября сообщил CNN со ссылкой на информацию Европейского института подводной археологии (IEASM).

Археология

Уточняется, что совместная египетско-французская археологическая миссия из Высшего совета по древностям и Европейского института подводной археологии обнаружила храм богини Афродиты, датируемый V веком до нашей эры.

Древнегреческое святилище, посвященное Афродите и содержащее бронзовые и керамические предметы обнаружено в ходе раскопок под водой в затонувшем древнем городе Гераклион в заливе Абу-Кир неподалеку от Александрии. Артефакты, обнаруженные внутри храма, были привезены из Греции.

По данным IEASM, остатки Гераклиона сейчас находятся под водой на глубине до 45 метров, в семи километрах от нынешнего побережья Египта. Город несколько веков подряд был крупнейшим портом Древнего Египта на Средиземном море.

Повышение уровня моря и землетрясения, за которыми последовали приливные волны, привели к тому, что часть дельты Нила площадью 110 квадратных километров полностью погрузилась под воду, унеся с собой город Гераклион. По данным археологов, город исчез под водой около 1200 лет назад. Учёные из IEASM обнаружили Гераклион в 2000 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юге Перу в департаменте Аякучо исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками. Все древние захоронения относятся к доколумбовой эпохе.