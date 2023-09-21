Эр-Рияд, 21 сентября, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Саудовская Аравия будет вынуждена разместить у себя ядерное оружие, если такое же вооружение появится у Ирана, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 20 сентября в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Он отметил, что такая позиция связана с непростыми отношениями Эр-Рияда с Тегераном.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года глава агентства по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами допустил, что его страна уже совсем скоро сможет создать атомную бомбу, поскольку иранские специалисты обладают всеми техническими возможностями для этого шага. Вместе с тем он заверил, что Тегеран всё же не станет создавать такое оружие.

В ноябре власти Ирана обвинили Запад в том, что США и европейские союзники Вашингтона используют иранскую мирную ядерную программу как предлог для ведения своей враждебной политической кампании. В Тегеране отметили, что западные государства отрицают достоверную информацию о характере деятельности иранцев в этой сфере.

25 февраля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс признал, что власти Ирана не вынашивают планов создавать ядерное оружие. Он отметил, что эта инициатива Тегерана была «отложена или прекращена» ещё в конце 2003 года.

10 марта представители Ирана, Саудовской Аравии и КНР заключили в Китае трёхстороннее соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Мероприятие состоялось по инициативе китайского руководства.