Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Российской Федерации и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль на встрече с Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН договорились об укреплении торговых связей двух стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Министры отметили динамическое развитие двусторонний отношений… условились о шагах по их всестороннему укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-инвестиционных и научно-технических связей», — сообщили в МИД.

Отмечается, что Сергей Лавров также поддержал усилия венесуэльских властей по обеспечению «стабильности внутриполитической ситуации» и отметил вклад Венесуэлы в содействие на сближение между ЕАЭС и Латинской Америкой.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН во вторник, 19 сентября. Неделя высокого уровня, в ходе которой выступят представители стран со всего мира, продлится до 25 сентября.