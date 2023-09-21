Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Оружие предоставляется Украине странами Евросоюза исключительно для самообороны, а не для атак на российскую территорию. Такое заявление сделал 20 сентября глава Евросовета Шарль Мишель, общаясь с журналистами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Мы помогаем Украине защищать себя, свою территорию. Никогда не было намерения атаковать Россию. Поэтому важно, чтобы соглашение с Украиной соблюдалось: мы даем Украине оружие для самообороны», — утверждал он.

Кроме того, Мишель в очередной раз указал, что ЕС будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Польша больше не поставляет оружие Украине из-за того, что сама активно вооружается. Как пояснил глава польского правительства, это связано с тем, что власти Польши признают принцип, согласно которому тот, кто «не хочет защищаться, должен иметь чем защищаться».

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, включая разминирование территорий.