Орел, 21 сентября, 2023, 03:06 — ИА Регнум. В ночь на 21 сентября в Орловской области обезвредили два беспилотных летательных аппарата, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что дроны направлялись к объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

«Ночью на территории Орловской области обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса», — написал губернатор.

Клычков отметил, что, по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет. Губернатор также добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России проинформировало, что в ночь на 21 сентября российские военные отразили атаку на Крым, которую пытались совершить ВСУ, используя 19 беспилотников. Кроме того, по данным ведомства, еще по одному дрону удалось уничтожить в Курской, Белгородской и Орловской областях.

19 сентября в небе над Орловской областью были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Власти региона уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, удалось избежать повреждений объектов инфраструктуры.

20 сентября недалеко от нефтебазы и аэропорта в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать удар беспилотника.