Ереван, 21 сентября, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Площадь у здания правительства Армении в Ереване опустела после стихийного митинга, который начался на этом месте днём 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

Участники собрания пришли на акцию, чтобы выразить свое недовольство решениями властей Армении по Нагорному Карабаху.

Здание правительства по-прежнему находится под усиленной охраной, несмотря на завершение митинга.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что у здания правительства Армении в Ереване полиция задержала по меньшей мере девять протестующих. Силовики завели задержанных внутрь оцепления, а примерно через час вывели их и погрузили в автозаки.

Митинг стал повторением акции, устроенной в Ереване 19 сентября и из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Новая акция произошла после того, как стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились о прекращении огня. Карабахское руководство приняло условия Баку и согласилось расформировать свои военные части.

Еще одна акция протеста также прошла у здания посольства России в Армении. Сотрудники правоохранительных органов смогли разблокировать дипмиссию, задержав несколько демонстрантов. Спустя некоторое время задержанных отпустили.

12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин напомнил, что власти Армении фактически признали, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Речь идёт о заявлении, подписанном в октябре 2022 года армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским Ильхамом Алиевым. Оно касалось признания Алма-Атинской декларации 1991 года.