Казань, 21 сентября, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Китай, Индия, Бразилия и ЮАР поддержали представительство Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС в 2024 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 сентября на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году и проведению XVI саммита БРИКС в Казани», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что министры стран объединения подчеркнули важность роли G20 в системе глобального управления. Они выразили твёрдое мнение, что «Группа двадцати» должна продолжать продуктивно функционировать.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Newsweek со ссылкой на итоги голосований на сессия Генеральной Ассамблеи ООН сообщило, что Соединённые Штаты Америки уступают России и Китаю в попытках заставить страны мира принять их точку зрения.

Кроме того, издание отметило, что авторитет России и Китаю добавляет членство стран в БРИКС, также этим странам удалось завоевать расположение международного сообщества и в особенности стран Глобального Юга.