Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. На время выступления канцлера Германии Олафа Шольца на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) 20 сентября многие слушатели покинули зал, сообщило немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Неужели никого не волнует, что скажет канцлер ФРГ?.. Зал по-настоящему полон только тогда, когда выступает президент США. С последующими выступлениями зал становится всё более пустым», — сообщил источник.

Отмечается, что речь Шольца не стоит считать неважной или проигнорированной международным сообществом. После выступления немецкого канцлера политики и дипломаты просматривают записи.

Как передавало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал к прекращению боевых действия в Нагорном Карабахе. Он отметил, что возобновившиеся боевые действия ведут в тупик.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник, 5 сентября. На её открытии председатель из Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис принял присягу, пообещал справедливо выполнять свои обязанности. Основные мероприятия в рамках ГА ООН начались 19 сентября, в них принимают участие лидеры и главы МИД со всего мира.