Шольц выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. На время выступления канцлера Германии Олафа Шольца на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) 20 сентября многие слушатели покинули зал, сообщило немецкое издание Bild.
«Неужели никого не волнует, что скажет канцлер ФРГ?.. Зал по-настоящему полон только тогда, когда выступает президент США. С последующими выступлениями зал становится всё более пустым», — сообщил источник.
Отмечается, что речь Шольца не стоит считать неважной или проигнорированной международным сообществом. После выступления немецкого канцлера политики и дипломаты просматривают записи.
Как передавало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал к прекращению боевых действия в Нагорном Карабахе. Он отметил, что возобновившиеся боевые действия ведут в тупик.
78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась во вторник, 5 сентября. На её открытии председатель из Тринидада и Тобаго Дэннис Фрэнсис принял присягу, пообещал справедливо выполнять свои обязанности. Основные мероприятия в рамках ГА ООН начались 19 сентября, в них принимают участие лидеры и главы МИД со всего мира.