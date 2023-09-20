Вашингтон, 21 сентября, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Сыну президента США Хантеру Байдену суд в американском штате Делавер предписал лично явиться на заседание по делу о незаконном хранении оружия. Об этом 20 сентября сказано в соответствующем постановлении, сообщает телекомпания NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

В ответ на ходатайство адвокатов Хантера Байдена об участии в заседании по видеосвязи, окружной судья ответил отказом. Сыну президента США предписано явиться в суд лично для проведения предварительного слушания. Явка назначена на 10:00 (17:00 мск) 26 сентября.

«Обвиняемый не должен подвергаться особому обращению в этом деле. Любой другой обвиняемый должен будет лично присутствовать на своей первой явке. То же самое и в этом случае», — написал в постановлении судья Кристофер Дж. Берк.

Хантеру Байдену предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. По совокупности всех обвинений сыну главы Белого дома грозит до 25 лет тюремного срока и штраф размером 750 тысяч долларов. При этом он является первым в истории США ребёнком действующего американского лидера.

Кроме того, Хантеру Байдену вменили два эпизода умышленного ухода от уплаты налогов. Согласно официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и в 2018 годах. Сын президента США согласился на сделку со следствием в части обвинений о неуплате налогов и на досудебные меры по обвинениям о незаконном хранении оружия. Однако судья сделку не утвердила сделку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Хантеру Байдену прокуратура США предъявила обвинения за незаконное приобретение оружия. Всего ему предъявлены три пункта обвинений. Два пункта связаны с тем, что в 2018 году он солгал при покупке револьвера Colt Cobra о том, что не принимает наркотики. Третий пункт утверждает, что сын президента США владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.

Телеканал CNN в конце июля сообщил, что Байден-младший якобы отказался признавать свою вину в неуплате налогов, из-за чего сорвалась сделка со следствием.

Также в США опубликовали меморандум о банковских документах, в котором указано, что семья президента США Джозефа Байдена в период его работы вице-президентом получала миллионы долларов зарубежного финансирования, в том числе из России, Казахстана и Украины.