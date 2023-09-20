Москва, 21 сентября, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Российская компания ZALA AERO разработала аналог дрона-камикадзе «Герань», который получил название «Италмас», сообщил телеканал «Россия 1».

Иван Шилов ИА Регнум БПЛА

Эти барражирующие боеприпасы имеет схожую форму. Речь идёт о схеме «летающее крыло».

В «Италмас» встроили двигатель внутреннего сгорания, который расходует топливо из баков, размещенных в крыльях аппарата. Отмечается, что новый дрон является на 100% отечественной разработкой.

Генеральный конструктор компании «Аэроскан» Александр Захаров уточнил, что «Италмас» может преодолевать расстояния до 200 км.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня стало известно, что российские дроны-камикадзе самолётного типа «Привет-82» прошли все необходимые испытания. Эти беспилотники разработало конструкторское бюро «Око».

18 июня указанный беспилотный летательный аппарат уничтожил опорный пункт ВСУ. Он пролетел от места пуска 12 км. При ударе применялась технология «подхват», предполагающая старт дрона из тыла.

В начале августа в России запустили производство дронов-камикадзе «Гастелло». При его разработке учитывались пожелания бойцов, участвующих в специальной военной операции. Такой беспилотник может летать в тёмное время суток.