Бейрут, 21 сентября, 2023, 01:24 — ИА Регнум. В посольстве Соединённых Штатов Америки в Ливане прогремели выстрели. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил агентству Reuters представитель дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что инцидент произошёл в 22:37 по местному времени (совпадает с московским). Стрельба произошла около входа в здание. Пострадавших нет, на данный момент учреждение находится в безопасности.

О возможных причинах произошедшего источник агентства не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа издание Expressen сообщил о попытке атаковать посольство Швеции в Ливане. Отмечается, что нападавшие предприняли попытку поджога здания диппредставительства при помощи коктейля Молодова. Возможным мотивом для нападения стало проведении акции с сожжением Корана в Швеции.