Вашингтон, 21 сентября, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Американский сенатор Джон Феттерман пообещал, что сменит шорты на костюм, если Конгресс Соединённых Штатов Америки поддержит Украину в вопросе выделения многомиллиардной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Если эти придурки в палате представителей перестанут пытаться закрыть наше правительство и полностью поддержат Украину, то я спасу демократию — буду носить костюм в Сенате на следующей неделе», — написал Феттерман на своей странице в социальной сети X.

Ранее портал Axios сообщил, что сенаторам Конгресса США разрешили участвовать в заседаниях в повседневной одежде после отмены дресс-кода, ранее предписывавшего носить костюм с галстуком или строгое платье. Отмечается, что ограничения снял лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он добавил, что сенаторы могут сами выбирать, что носить в зале заседаний.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему продолжение оказания финансовой помощи. Ранее Белый дом запрос у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Всего с февраля 2022 года Украина получила от США более 110 миллиардов.