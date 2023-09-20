Баку, 21 сентября, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Процесс сдачи оружия военными в Нагорном Карабахе начался, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 сентября в видеообращении, которое транслировалось азербайджанскими телеканалами.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Они, приняв наши условия, начали в том числе сдавать оружие», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября, назвав свои действия проведением «антитеррористических мероприятий» локального масштаба.

МИД Армении осудил действия Баку и заявила, что речь идёт о масштабной агрессии. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван не принимает участия в конфликте в Нагорном Карабахе.

Кроме того, он обвинил Баку, в том, что Азербайджан провоцирует Армению к срыву договорённостей. Российские власти призывали стороны конфликта прекратить кровопролитие и вернуться к мирным переговорам.

Власти Нагорного Карабаха согласились с этим предложением и решили пойти на уступки Азербайджану. Стороны договорились о перемирии с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября.

Они также условились на том, что армия обороны Нагорного Карабаха разоружится, а территорию Карабаха покинут оставшиеся подразделения и военнослужащие Вооружённых сил Армении. Кроме того, должен произойти вывод тяжёлой техники и вооружений с территории республики.

В октябре 2022 года Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, которая определила статус Карабаха как территории Азербайджана. Об этом 12 сентября 2023 года напомнил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москве нечего сказать по этому поводу.